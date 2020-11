Karanténa Německu pomáhá, země ale podle Merkelové není v cíli

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Rychlost šíření koronaviru se v Německu zpomalila, země ale ještě nedosáhla cílů, kde by v boji proti infekci chtěla být. Dnes to prohlásila kancléřka Angela Merkelová, která s premiéry německých spolkových zemí hodnotila prozatímní výsledky listopadové karantény. Kancléřka opět vyzvala veřejnost, aby se vzdala soukromých oslav a také cestování, pokud to není nezbytně nutné. Podmínky karantény, která je v polovině plánované délky, se zatím měnit nebudou.