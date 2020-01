Kdo nahradí Corbyna v čele labouristů? Největší šance má Keir Starmer, ukazuje průzkum

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Největší šance stát se lídrem britské Labouristické strany má Keir Starmer. Dosavadního stínového ministra pro brexit by podle průzkumu agentury YouGov podpořila téměř třetina členů strany. Na druhém místě by podle ankety skončila stínová ministryně obchodu Rebecca Longová Baileyová a na třetím poslankyně Jess Phillipsová, informoval list The Guardian. Nejsilnější britská opoziční strana by si nové vedení měla zvolit v březnu.