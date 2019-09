"Létající muž" Zapata štve sousedy, udali ho úřadům a policii

Na Zapatu si oficiálně stěžovalo několik obyvatel obce Sausset-les-Pins, která leží nedaleko Marseille a kde Zapata svůj stroj vyvíjí a testuje. Případem se nyní zabývá specializovaná složka četnictva, která má na starosti bezpečnost leteckého provozu.

🇫🇷Je serai au grand prix de Belgique les 31 août et premier septembre pour un nouveau défi face à une #formule1 @SpaGrandPrix

🇺🇸 I will be at the formula 1 belgian prix on august 31 and september 1.#humanfligt #formula1 #belgiangp #grandprix pic.twitter.com/AqR1MB029D — Franky Zapata (@frankyzapata) August 16, 2019

Zapata sice své pokusné lety musel v roce 2017 na příkaz leteckých úřadů přerušit, místní prefektura mu je však nakonec povolila. Stanovila ale, že Zapata může létat jen dvakrát týdně maximálně hodinu a půl a musí přitom brát v potaz směr větru kvůli pachu kerosinu. Nesmí také létat o nedělích a svátcích, ráno do 10:00, mezi polednem a 15:00 a po půl sedmé večer.

"Trénuji jen hodinu týdně nebo jednou za 14 dnů, v pevně stanoveném čase, všechno to trvá jen 30 až 40 vteřin a jsem pryč. Je to umělý spor," uvedl Zapata. Dodal, že hluk je sice slyšet v obytných čtvrtích, ale ne silně. "Považuji to za nespravedlnost, a to tím spíše, že většina obyvatel Saussetu mne podporuje a je hrdá na to, že se flyboard testuje u nich."

Svým vynálezem Zapata ohromil návštěvníky letošní vojenské přehlídky 14. července v Paříži při oslavách francouzského státního svátku, když na stroji proletěl nad bulvárem Champs-Élysées. Flyboard Air je zařízení, na němž pilot stojí. Má pět motorů a dokáže letět i při výpadku jednoho z nich. Maximální rychlost je 190 kilometrů za hodinu.

Vynálezce nyní pracuje na projektu létajícího auta, které by jednou mohlo sloužit jako taxi.