Macron varuje před ruskou hrozbou, zároveň ho bere za spojence

Podle Macrona by lídři aliančních zemí měli ve světle londýnského setkání vzít v potaz, že hrozby se za 30 let změnily. "Vývoj amerického postoje z posledních let se ukazuje jako trvalý a ospravedlňuje nalezení nové rovnováhy v alianci," citoval francouzskou hlavu státu web Franceinfo.

Macron si na závěrečné tiskové konferenci položil otázku, kdo je v současnosti nepřítelem NATO. Rusko by podle něj do této kategorie všichni nezařadili. "V jistých oblastech je hrozbou, z geografického pohledu je sousedem a v jistých oblastech je také partnerem," řekl. "Zato terorismus je naším nepřítelem," dodal.

Francouzský prezident nedávno rozvířil debatu o budoucnosti NATO, když hovořil o alianci ve stavu "mozkové smrti" způsobeném nedostatkem vůdcovství ze strany Spojených států. Napjatý je aktuálně nejen jeho vztah s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, ale také s jeho tureckým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem. Dnes Macron mimo jiné uvedl, že s Tureckem nelze dosáhnout shody ohledně definice terorismu.