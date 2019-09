V sobotu se protestů za zlepšení boje proti klimatickým změnám zúčastnilo ve francouzské metropoli podle policie přes 15.000 lidí. Organizátoři hovoří dokonce o 38.000 demonstrantech. Do akce se zapojili i radikálové, kteří se pustili do potyček s policií.

zdroj: YouTube

Podle Macrona by ale měli demonstranti změnit své metody. Pochodovat, aby řekli, "že planeta hoří", je podle něj sice hezké, neřeší to ale problém. Spíše než ve Francii by měli příznivci ochrany klimatu "jít demonstrovat do Polska", vyzval Macron v letadle na cestě na klimatický summit OSN v New Yorku. "Pravdou je, že je tu jedna (země), která blokuje všechno - a to je Polsko. Mým cílem je přesvědčit další země, aby se pohnuly," zdůraznil dnes prezident.

Právě Polsko totiž podle šéfa Elysejského paláce spolu s Českem, Maďarskem a Estonskem zablokovalo na červnovém summitu EU ambiciózní dohodu, jejímž cílem bylo dosáhnout uhlíkové neutrality společenství k roku 2050. Věc tehdy zůstala jen v poznámce pod čarou s tím, že takový vývoj si přeje "velká většina" členských zemí.

Zablokování deklarace z unijního summitu polský premiér Mateusz Morawiecki označil za úspěch Polska. Finanční garance, přislíbené ostatními členskými státy, totiž Polákům nestačily. Morawiecki tehdy prohlásil, že nejprve musí být stanoveno, jak se bude polským firmám a občanům kompenzovat růst nákladů vyplývajících z dražších zdrojů energie, připomněl list Dziennik.

Na Macronovo dnešní vyjádření zareagoval náměstek polského ministra zahraničí Konrad Szymański, který agentuře PAP řekl, že Polsko očekává, že evropské země nejprve určí jasná pravidla, jak se rozdělí o náklady, než rozhodnou o klimatické neutralitě. Toto rozhodnutí totiž bude mít "kolosální vliv na výrobu a ceny energií, na fungování celého evropského průmyslu a nakonec i na polské zemědělství". Polská vláda podle diplomata "nerozhoduje naslepo", ale poučila se z francouzských chyb, kde rozhodnutí vlády o zdražení paliv zburcovalo celou zemi k protivládním protestům "žlutých vest". Polsko chce provést "klimatickou transformaci" odlišně.

Český premiér Andrej Babiš před jednáním na červnovém summitu řekl, že si "neumí představit, že v roce 2050 nebudou žádné emise" a dodal, že podle něj by se EU měla spíše soustředit na krátkodobější klimatické cíle stanovené k roku 2030.

Nejlepší by podle Macrona bylo, kdyby se každý pátek nekonaly demonstrace, ale aby lidé, jimž záleží na životním prostředí, vyrazili sbírat odpadky na břehy řek či pláže.