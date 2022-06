Macronova koalice vévodí předvolebním průzkumům, nemusí však mít většinu

Ve středu zveřejněný průzkum agentury Elabe připisuje koalici Spolu 24,5 procenta. O půl procentního bodu více by podle něj mohla získat levicová formace Nupes. Na třetím místě s 22 procenty je krajně pravicové Národní sdružení (RN) Marine Le Penové. Další strany a uskupení v průzkumu výrazně zaostávají.

Francouzský systém voleb do Národního shromáždění je poměrně složitý, což komplikuje i předvolební průzkumy. Získaná procenta odevzdaných hlasů se nemusí projevit v počtu získaných mandátů a teprve ty rozhodují o parlamentní většině.

Ačkoliv jsou nadcházející volby parlamentní, tři největší uskupení mají ve svém čele lídry, kteří se střetli už v dubnových prezidentských volbách a skončili v nich na čelních pozicích. Spolu podporuje prezidenta Macrona, koalici čtyř levicových a ekologických stran Nupes vede Jean-Luc Mélenchon, který ve volbách skončil třetí. Parlamentní volby Mélenchon prezentuje jako šanci vyvážit síly na francouzské politické scéně a usiluje o funkci premiéra. Třetí hybnou silou je Le Penová a její RN.

Průzkum Ifop-fiducial odhaduje, že by Spolu mohlo získat 275 až 310 z celkem 577 křesel v Národním shromáždění. Nupes by mohla mít až 205 křesel a další levicové formace dalších deset mandátů. Ze stejného průzkumu vyplynulo, že 37 procent Francouzů si přeje, aby Macron získal většinu v parlamentu. Ta by mu zajistila možnost prosazovat avizované reformy.

Rozhlasová stanice RTL ve svém dnes zveřejněném průzkumu zjišťovala, koho by Francouzi rádi viděli v čele vlády. Tu od května vede Élisabeth Borneová. Proti jejímu setrvání ve funkci bylo 57 procent dotazovaných. Proti Mélenchonovi v čele vlády se postavilo ještě více respondentů, celkem 68 procent. Průzkum nezjišťoval, koho by si lidé přáli za premiéra, poznamenala AP.

První kolo voleb do Národního shromáždění se uskuteční 12. června. Celkem 6300 kandidátů se uchází o hlasy voličů v 577 obvodech, pro zisk mandátu je potřeba získat většinu. Pokud není v prvním kole v daném obvodu nikdo zvolen, koná se o týden později, letos tedy 19. června, kolo druhé.