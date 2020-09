Madrid rozšířil oblast s restrikcemi. Podle vlády to nestačí, chce uzavřít celou metropoli

V oblasti s restrikcemi pohybu se po dnešku bude nacházet přes milion obyvatel. Opatření se vztahuje na oblasti, kde bylo v uplynulých 14 dnech zaznamenáno více než 1000 nově nakažených na 100.000 obyvatel, píše El País. Pro srovnání: v Česku je toto číslo 229, v Německu pouze 13.

Ministr zdravotnictví ve španělské levicové vládě Salvador Illa na tiskové konferenci vyjádřil s opatřeními nesouhlas. Kabinet doporučil vedení metropole, aby uzavřelo veškeré oblasti s více než 500 nakaženými na 100.000 lidí za uplynulých 14 dnů. V praxi by to znamenalo dát do karantény celou metropoli se 3,3 milionu obyvatel.

zdroj: YouTube

Tuto radu ovšem vedení Madridu, kde mají převahu konzervativci, patrně nevyslyší. Vůdkyně madridského regionu Isabela Díazová Ayusová uzávěru celé metropolitní oblasti s 6,6 milionu obyvatel označila kvůli hospodářským dopadům až za "poslední možnost".

Podle kritiků Ayusová v boji s pandemií selhala, mnohá opatření přišla pozdě či byla nedostatečně důrazná. Problémy má město také při trasování nakažených a též s nedostatečnými testovacími kapacitami. Zdravotnictví je přitom už nyní na hranici kolapsu, místa na jednotkách intenzivní péče jsou v Madridu téměř zaplněna.

Španělsko patří s více než 700.000 nakaženými a přibližně 31.000 zemřelými s covidem-19 k nejhůře postiženým zemím Evropy. Až třetina všech nakažených ve druhé vlně epidemie momentálně připadá na Madrid. Vedení metropole proto ve čtvrtek požádalo centrální vládu, aby pomohla situaci zvládnout vysláním vojáků, policistů a lékařů z dalších částí země.