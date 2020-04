Ministrem zahraničí SR se stal Ivan Korčok. Odmítá mýtus, který se šíří o Slovensku

Korčoka ministrem zahraničí v poledne jmenovala prezidentka Zuzana Čaputová. Slavnostní ceremoniál se kvůli pandemii choroby covid-19 uskutečnil bez přítomnosti médií.

"Svět je rozhoupaný ze strany na stranu. Nevíme, ve kterém momentu se zastaví. O to více je důležité, abychom věděli, kam patříme a kdo jsou naši spojenci. Odmítám jakékoliv úvahy o Slovensku jako o nějakém mostu nebo zemi, pro kterou by bylo lepší nepatřit nikam. V této době je to velmi nebezpečný mýtus," řekl novinářům Korčok, který je známý svými proevropskými názory.

Šestapadesátiletý Korčok byl velvyslancem Slovenska v USA od roku 2018. Předtím tři roky zastával ve vládách sociálnědemokratických premiérů (Směr-SD) Roberta Fica a Petera Pellegriniho funkci státního tajemníka (náměstka) na ministerstvu zahraničí, politicky se ale neangažoval. Korčok v letech 2016 až 2017 zastupoval ministra zahraničí Miroslava Lajčáka, který v té době vykonával funkci předsedy Valného shromáždění OSN. Lajčák byl minulý týden jmenován zvláštním zmocněncem Evropské unie pro dialog mezi Srbskem a Kosovem a pro další regionální otázky západního Balkánu.

Korčoka navrhla šéfem diplomacie koaliční strana Svoboda a solidarita. Její šéf, vicepremiér a ministr hospodářství Richard Sulík v nynějším kabinetu dočasně vedl i ministerstvo zahraničí.

Matovičova vláda, která vzešla z únorových parlamentních voleb a kterou tvoří čtyři strany, nastoupila do úřadu 21. března. Dříve dominantní Směr-SD po volební porážce skončil v opozici, jeho dva někdejší koaliční partneři kvůli slabému volebnímu výsledku ze sněmovny odešli.