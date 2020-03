Na Lesbosu místní lidé brání migrantům ve vylodění

Ti mají spolu s policisty bránit tisícům migrantů v ilegálním přechodu do Řecka. U hranic na turecké straně se od pátku shromáždilo nejméně 15.000 lidí poté, co Ankara oznámila, že běžencům přestává bránit v odchodu dále do Evropy.

Několik řeckých serverů dnes přineslo záběry z ostrova Lesbos, kde se místní obyvatelé shromáždili na pobřeží a bránili skupině migrantů ve vylodění. Podle agentury ANA-MPA také skupina místních obyvatel nechtěla pustit několik autobusů, které vezly běžence do tábora Moria.

Lesbos i další řecké ostrovy v Egejském moři se už několik let potýkají s masovým přílivem migrantů. Tamní uprchlické tábory jsou mnohonásobně přeplněné, například v táboře Moria a jeho přilehlém okolí je téměř 20.000 běženců, kteří tam žijí v nevyhovujících podmínkách kritizovaných i OSN.

Obyvatelé řeckých ostrovů v Egejském moři v posledních týdnech demonstrovali proti řecké vládě, která chce postavit na ostrovech nové a větší tábory pro migranty. Místní chtějí, aby vláda přesunula většinu běženců na pevninu.

Dramatická je v posledních třech dnech situace na pozemní řecko-turecké hranici, kde je nyní podle nevládní organizací nejméně 15.000 běženců. Turecká vláda dnes oznámila, že u hranic je 80.900 migrantů. Řecké ministerstvo zahraničí kvůli těmto počtům obvinilo Ankaru z dezinformační kampaně.

K tureckým hranicím dnes dorazili další vojáci, aby pomohli policistům bránit přechody. Podle serveru Greek Reporter házeli někteří na policisty kameny, policie použila slzným plyn a vodní děla. Předtím z místa podle tohoto serveru evakuovala kvůli bezpečnosti novináře.

Řecká armáda dnes také na hranicích migranty v šesti jazycích informovala, že hranice jsou uzavřené.