Na Slovensku končí šéf vězeňské stráže, kvůli pokusu o sebevraždu Lučanského

Milana Lučanského našla vězeňská stráž během výdeje jídla krátce po půl páté odpoledne. Poté se ho do příjezdu sanitky pokoušela oživit dýcháním z úst do úst a rovněž s pomocí defibrilátoru. Oživit se ho podařilo až záchranářům, kteří ho převezli do prešovské nemocnice.

Ivan dále upřesnil, že se policejní exprezident pokusil ve své cele oběsit na teplákové bundě. Vězeňská stráž podle Ivana nepochybila, přesto se rozhodl rezignovat. "Předběžné závěry a kamerové záznamy jednoznačně potvrzují naše tvrzení, že tam nebylo cizí zavinění a příslušníci ústavu Prešov neselhali, nezanedbali žádnou podstatnou povinnost," prohlásil ředitel vězeňské a justiční stráže.

Podle agentury TASR rovněž uvedl, že 24hodinové kamerové sledování obviněných na celách není ze zákonných důvodů možné. Stráž celu kontrolovala každých 30 minut. Psychologická ani psychiatrická vyšetření podle Ivana u Lučanského sebevražedné sklony nepotvrdily. Ministryně spravedlnosti Mária Kolíková uvedla, že Lučanský byl dřív v Trenčíně hospitalizovaný i na psychiatrii. Zároveň oznámila, že zřídí nezávislou komisi, která Lučanského pokus o sebevraždu prošetří.

Generální prokurátor Maroš Žilinka oznámil, že v případě pokusu o sebevraždu Lučanského zahájil vyšetřování. Jeho úkolem bude zjistit, zda vězeňská stráž skutečně neporušila předpisy a také posoudit okolnosti události. Žilinka zároveň popřel zprávy, které kolují v médiích, o údajné mozkové smrti bývalého policejního prezidenta. Ten je podle něj v komatu.

První informace o pokusu o sebevraždu Milana Lučanského ministerstvo spravedlnosti sdělilo v úterý večer. Uvedlo tehdy, že zdravotní stav policejního exprezidenta je kritický.

Ministerstvo spravedlnosti už v polovině prosince muselo vysvětlovat spekulace médií o tom, že se Lučanský ve vazbě o sebevraždu pokusil. Utrpěl tehdy zranění v oblasti oka. Ministerstvo tvrdilo, že šlo o nehodu při cvičení. Dnes podle serveru aktuality.sk šéfka resortu uvedla, že první zranění bývalého policejního prezidenta nebylo považované za pokus o sebevraždu, jelikož tomu nenasvědčovaly tehdejší okolnosti. S ohledem na současnou situaci to podle ní pokus být mohl, nemůže to však potvrdit.

Lučanský je podle Denníku N podezřelý z přijetí úplatků ve výši přes půl milionu eur (13,2 milionu korun) za krytí podvodů již stíhaného podnikatele. List dříve uvedl, že Lučanský je obviněn také v případu, ve kterém policie výměnou za úplatek v minulosti nestíhala synovce tehdejšího ministra hospodářství.

Lučanský rezignoval na post policejního prezidenta letos v létě po nástupu kabinetu premiéra Igora Matoviče. V roce 2018 Lučanský vystřídal v čele policie Tibora Gašpara, který byl dříve - patrně v jiných kauzách - rovněž obviněn a jehož soud také poslal do vazby.

Slovenská policie letos postupně zadržela a obvinila z různých deliktů včetně korupce více než desítku soudců. Stíhání čelí mimo jiné i někdejší šéf elitní složky prokuratury či někdejší vedení policie.