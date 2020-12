Na Vánoce se bude moci ve Švédsku setkat maximálně osm lidí

"Vyhněte se novým kontaktům, setkejte se s co nejmenším počtem lidí a setkávejte se s nimi co nejméně to půjde. Buďte s nimi jen krátce a udržujte odstup. A nejlépe se s nimi sejděte venku. Vyhněte se cestám vlakem a autobusem," vyzval dnes obyvatele země ministerský předseda.

Zhruba desetimilionové Švédsko, které nezveřejňuje denní bilance o víkendech a v pondělí, dnes oznámilo 18.820 nově potvrzených případů koronavirové nákazy od pátku. To je vyšší číslo než počet prokázaných případů nákazy za poslední srovnatelné období - minulé úterý Stockholm ohlásil 17.629 nakažených, uvedla agentura Reuters s odvoláním na zdravotnickou agenturu, která statistiky zveřejňuje. Za stejné období pak země zaregistrovala dalších 133 úmrtí v souvislosti s koronavirem, celkem od vypuknutí pandemie v zemi s covidem-19 zemřelo 7200 lidí. Testy dosud prokázaly koronavirus u 297.732 osob.

Počet obětí v poměru k počtu obyvatel je ve Švédsku několikrát vyšší než v sousedních zemích, ale nižší než v některých jiných státech Evropy, které na rozdíl od Švédska zavedly tvrdá karanténní opatření. Populačně srovnatelná ČR k pondělku evidovala 551.000 potvrzených případů nákazy a více než 9000 souvisejících úmrtí.

Švédsko je ve světě známé svým poměrně benevolentním přístupem v boji s pandemií. Vláda se dlouho situaci snažila zvládnout bez plošných zákazů a příkazů, vydávala doporučení a spoléhala především na zodpovědnost občanů. V poslední době ale i Stockholm opatření zpřísňuje. Od konce listopadu se například smí na veřejnosti setkávat pouze osm lidí, předtím to bylo 300. Premiér minulý týden oznámil, že střední školy do konce pololetí, tedy do 6. ledna, přejdou na distanční výuku. Země nicméně dosud nepřistoupila na povinné nošení roušek. Hlavní epidemiolog Anders Tegnell považuje jejich účinnost v boji proti nákaze za nedostatečně průkaznou. Důležitější je podle něj dodržování rozestupů.