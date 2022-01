Nejhorší covidová situace s incidencí 3140 je ve Francii v okolí Paříže

Celá Francie za poslední den eviduje 261.481 nových případů, což je pokles proti středečním rekordním více než 330.000 případů, ale číslo je stále vysoké. V nemocnicích za posledních 24 hodin zemřelo 206 lidí, u kterých byl diagnostikován covid.

Francie dnes také zveřejnila statistiky o záchytu pozitivních případů mezi školáky. Od návratu dětí do tříd po vánočních prázdninách mělo pozitivní test 47.453 žáků a studentů. Po celé Francii je aktuálně kvůli nákaze doma 9202 tříd, nejvíce od jara 2021, píše Le Monde. V polovině prosince to přitom bylo necelých 3000 tříd z celkových 527.200.

Velkým covidovým tématem na francouzské politické scéně posledních dní je hlasování o zákoně, který by z covidového pasu udělal očkovací. Pro vstup do restaurací, muzeí nebo kin by tak nestačil negativní test, ale bylo by povinné očkování. Návrh zákona po několika dnech vášnivých diskusí nad stovkami připomínek dnes nad ránem schválilo v prvním čtení Národní shromáždění.

O normě budou v pondělí ve výborech rokovat senátoři, kteří mají také možnost se na zákon vyptávat ministra zdravotnictví Oliviera Vérana. Schválení zákona ve jménu boje s pandemií tvrdě prosazuje ministr Véran i prezident Emmanuel Macron.