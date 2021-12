Německá očkovací komise zatím nedoporučuje plošné očkování dětí

"Sedmidenní incidence je ve věkové skupině od pěti do 11 let sice velmi vysoká, takže se dá vycházet z toho, že bez očkování se velká část těchto dětí nakazí, většina případů ale má asymptomatický průběh," uvedla očkovací komise. U dětí, které nemají žádné zdravotní problémy, hrozí jen nepatrné riziko, že budou mít těžký průběh covidu-19, budou muset kvůli tomuto onemocnění do nemocnice nebo dokonce potřebovat intenzivní péči. Podle Stiko nelze vzhledem k omezené dostupnosti dat odhadnout riziko vzácných vedlejších účinků, které může očkování mít. Z tohoto důvodu odborníci ze Stiko v současnosti nedoporučili plošné očkování dětí z této věkové skupiny.

Stiko ovšem "opakovaně a naléhavě" vyzývá rodiče, učitele, vychovatele a zástupce dalších profesí, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi, aby se nechali proti covidu-19 naočkovat, a to včetně posilovací třetí dávky.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) vydala doporučení pro aplikaci vakcíny proti nemoci covid-19 od firem Pfizer/BioNTech u dětí ve věku od pěti do 11 let koncem listopadu. Takto staré děti mají dostávat třetinové množství očkovací látky oproti dávce doporučené pro dospívající a pro dospělé.

V Česku má být registrace k očkování proti covidu pro děti od pěti do 11 let podle vyjádření ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěch spuštěna od 13. prosince.