Německo chce do konce roku poskytnout 100 milionů dávek vakcín jiným zemím

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Německo chce do konce roku dodat 100 milionů dávek vakcíny proti covidu-19 do mezinárodního očkovacího programu. Na okraj setkání ministrů zdravotnictví zemí G20 v Římě to dnes podle agentury DPA řekl spolkový šéf resortu zdravotnictví Jens Spahn. Politik podotkl, že stejné množství dávek zatím bylo aplikováno v Německu.