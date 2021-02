Německo může zavřít hranice s ČR, pokud se neprodlouží nouzový stav

"Pokud nebude Česko schopné prodloužit svá nouzová opatření, pak musí být jasné, že z něj bude oblast s mutacemi, a bude třeba mluvit o uzavření hranice," cituje agentura DPA Södera. To by podle něj znamenalo, že by lidé z Česka do Bavorska prakticky nemohli jezdit. Nyní mohou přes hranici jen ti, kdo v této spolkové zemi pracují. Od čtvrtka ovšem pendleři pracující ve třech příhraničních bavorských okresech budou smět jezdit jen přímou cestou do zaměstnání a poté se ihned vrátit do Česka. Nebudou smět nikde zastavovat.

Söder upozornil, že to samé jako pro Česko platí i pro Rakousko.

Vláda českého premiéra Andreje Babiše žádá poslaneckou sněmovnu, aby nouzový stav mohl pokračovat i po 14. únoru. Podporu pro to však zatím mezi poslanci nenašel.