Německo nebude neočkovaným platit mzdu za karanténu. Nechce doplácet na ty, co se nechrání

Podle Spahna opatření není nátlakem na neočkované, nýbrž výrazem férovosti vůči očkovaným. Výtka, proč by lidé chránící očkováním sebe i ostatní měli doplácet na ty, kteří se očkovat nechtějí, je podle něj oprávněná.

Bavorský ministr zdravotnictví Klaus Holetschek uvedl, že kdokoliv odmítá očkování z jiných než zdravotních důvodů, neměl by od společnosti očekávat, že mu bude hradit s tím spojené náklady. "Bylo by to nesolidární," řekl.

Dnešní jednání mělo za cíl stanovit jednotný postup na spolkové úrovni. Ukončení proplácení doby v karanténě u neočkovaných již dříve schválila část spolkových zemí, které si o epidemických opatřeních rozhodují samy.

Nynější opatření se dotkne těch Němců, kterým v očkování nebrání zdravotní důvody a kteří spadají do věkových kategorií, jimž vláda očkování proti covidu-19 doporučuje.

Datum 1. listopadu bylo podle Spahna zvoleno tak, aby zájemci o očkování, kteří se k němu nyní rozhodnou, stihli vakcinaci dokončit. Bezplatné testy budou i po 11. říjnu k dispozici v zásadě pouze dětem mladším 12 let a lidem opouštějícím karanténu.

V Německu alespoň jednu dávku covidové vakcíny obdrželo více než 67 procent občanů, plně očkovaných je přes 64 procent obyvatel.