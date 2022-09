"Byl jsem si od začátku jistý, že se nelze spolehnout na to, že Rusko dodrží své závazky, například pokud jde o dodávky plynu," uvedl Scholz v rozhovoru, který dnes zveřejnila stanice Deutschlandfunk. "Stejně tak se nyní připravujeme na to, že podobně obtížná situace může nastat pro východoněmecké rafinerie, které jsou napojené na ropovod Družba," dodal.

Německá vláda v pátek oznámila, že kvůli zabezpečení dodávek ropných produktů přebírá kontrolu nad německými divizemi ruské ropné společnosti Rosněfť. Tento krok se týká zejména rafinerie PCK ve Schwedtu, která dostává ropu ropovodem Družba a která zásobuje pohonnými hmotami velké části severovýchodního Německa. Zastavení dodávek ruské ropy by zasáhlo také rafinerii ve východoněmecké městě Leuna, píše agentura DPA.

Scholz upozornil, že provozovatel rafinerie ve městě Leuna se již dříve postaral o to, aby si mohl dodávky ropy obstarávat prostřednictvím Polska. Německá vláda nyní podle kancléře pracuje na zabezpečení dodávek ropy pro rafinerii ve Schwedtu z přístavu v německém Rostocku a z Polska.

Situace kolem dodávek ruského plynu do Evropy se zkomplikovala, když Rusko v únoru zahájilo útok na Ukrajinu a Evropská unie v odvetě přijala sérii protiruských sankcí. Ruská plynárenská společnost Gazprom začátkem tohoto měsíce uvedla, že ponechá mimo provoz plynovod Nord Stream 1, a to až do odstranění závad zjištěných během údržby. Nord Stream 1 vede z Ruska do Německa po dně Baltského moře a je hlavní trasou pro dodávky ruského plynu do Evropské unie.