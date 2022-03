Česko, Nizozemsko a Belgie vyhostí část ruských diplomatů

Aktualizováno 16:33 — Autor: ČTK

Nizozemsko vyhostí 17 zaměstnanců ruské ambasády, které považuje je za důstojníky zpravodajských služeb a hrozbu pro bezpečnost země. Na twitteru to dnes oznámil nizozemský ministr zahraničí Wopke Hoekstra. Belgie zároveň informovala, že vyhostí 21 ruských diplomatů; viní je ze špionáže a rovněž je považuje za hrozbu pro bezpečnost země. Agentuře Reuters to potvrdilo belgické ministerstvo zahraničí. Jeden diplomatický pracovník ruského velvyslanectví v Praze byl prohlášen za nežádoucí osobu a musí opustit Českou republiku do 72 hodin.