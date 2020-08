Nizozemský král porušil pravidla proti šíření koronaviru, omluvil se

Na fotografii z dovolené v Řecku, kterou dnes zveřejnil server rtlnieuws.nl, totiž královský pár nedodržuje pravidlo o bezpečném rozestupu.

"V médiích se objevila fotografie, na které dodržujeme příliš malý odstup. Ve spontánnosti okamžiku jsme na to nedávali pozor. Samozřejmě, že jsme měli," uvedl královský palác na twitteru a dodal, že dodržovat pravidla přijatá v boji s šířením viru SARS-CoV-2 je samozřejmě nutné i na dovolené.

‘In media verscheen een foto waarop we te weinig afstand houden. In de spontaniteit van het moment hebben we daar niet goed op gelet. Dat hadden we natuurlijk wel moeten doen. Want ook op vakantie is naleven van coronaregels essentieel om het virus eronder te krijgen’-WA & Máxima