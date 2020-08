Nizozemský premiér Rutte varoval před domácími večírky, lidé mají slavit v restauracích

Narozeninové oslavy, večírky, svatby nebo popíjení se sousedy jsou nyní nejčastějšími příležitostmi pro přenos infekce, upozornil Rutte. "Každému velmi naléhavě radíme: Neslavte doma ve větších skupinách," žádal 53letý politik.

Lidé mají podle Rutteho slavit v hospodách, kde je možné dodržovat bezpečnostní odstupy. "Žádný tělesný kontakt, žádná polonéza, blahopřání na dálku," naléhal Rutte, který rovněž doporučil, aby lidí nadále pokud možno pracovali z domova.

Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. Als we niet oppassen, zijn we binnen afzienbare tijd terug bij af. Dat willen we voorkomen. Daarom worden enkele landelijke maatregelen aangescherpt.



