Novým irským premiérem je Micheál Martin, ve vládě se spojili věční rivalové

Vládní koalice se bude zabývat ekonomickými dopady koronavirové krize a z popudu Strany zelených chce rázněji postupovat proti klimatickým změnám.

Comhghairdeas ó chroí le @MichealMartinTD, ár gCeannaire, agus anois ár dTaoiseach. Ar aghaidh leis an obair, agus ar aghaidh leis an bPoblacht.

Congratulations from the heart to Micheál Martin, our Leader, & now our Taoiseach.

Onwards with the work & onwards with the Republic. pic.twitter.com/Jqhmi3bBnC