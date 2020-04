Opatření proti koronaviru začne povolovat i Dánsko

Podle premiérky jde o "první opatrnou fázi otvírání". Dánové by se měli připravit na to, že budou muset žít s omezeními ještě několik měsíců.

Dánsko reagovalo už v polovině března na šíření koronaviru Sars-CoV-2 přijetím přísných opatření, jako jedna z prvních zemí v Evropě. Kromě jiného má severská země od 14. března uzavřené hranice a cizince vpouští jen z pádných důvodů. Uzavřeny jsou v Dánsku také školy, školky, restaurace, kavárny, divadla a další zařízení pro volnočasové aktivity.

Dánsko doposud zachytilo zhruba 4700 infikovaných, dalších téměř 200 jich je na Faerských ostrovech a v Grónsku, které patří k dánskému království. Dosud v Dánsku zemřelo 187 lidí s nemocí covid-19.

Rakousko oznámilo, že už v úterý po Velikonocích by se měly otevřít menší obchody s prodejní plochou do 400 metrů čtverečních, zahradnictví a obchody s potřebami pro kutily. Větší obchody, nákupní centra a také kadeřnictví by se měly otevřít 1. května. Hotely, restaurace a další provozovny služeb by se podle Kurze mohly začít postupně otevírat od poloviny května.

Česká vláda dnes rozhodla, že od úterý mohou lidé individuálně sportovat na venkovních sportovištích, otevřou se sběrny a výkupny surovin a od čtvrtka budou moci za přísnějších podmínek otevřít i hobbymarkety, železářství a opravny jízdních kol. Po Velikonocích by měli mít lidé v odůvodněných případech vycestovat z ČR a otevřou se možná další prodejny.