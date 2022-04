Orbán odsuzuje masakr v ukrajinské Buči, řekl jeho tiskový mluvčí

Maďarského premiéra v pátek ostře kritizoval jeho dlouholetý spojenec, polský vicepremiér Jaroslaw Kaczyński, který mimo jiné řekl, že s ním dále nemůže spolupracovat, dokud Orbán nezmění postoj k ruské invazi. Orbán sice odsoudil ruské napadení Ukrajiny, ale nekritizoval konkrétně ruského prezidenta Vladimira Putina. Orbánova vláda také na rozdíl od ostatních zemí EU a dalších západních států neposílá Kyjevu vojenskou pomoc. Ke krvavým událostem v Buči Orbán dříve řekl, že je nutné nezávislé a nepodjaté vyšetřování.

"Pokud premiér Orbán říká, že jasně nevidí, co se stalo v Buči, doporučil bych mu navštívit očního lékaře. Je to zklamání," řekl tento týden Kaczyński s poukazem na stovky civilistů, které v Buči zřejmě zabili ruští vojáci. Zároveň ale vyjádřil určité pochopení pro možné Orbánovy cíle. "Věřím, že to, co Viktor Orbán dělá, je spjato s nadějí, že sehraje nějakou roli ve snahách o ukončení konfliktu. Myslím ale, že to je slepá ulička," dodal Kaczyński.

Orbán, který je dlouhodobě známý svými dobrými vztahy se šéfem Kremlu, tento týden v telefonickém rozhovoru s Putinem navrhl vyhlásit okamžité příměří na Ukrajině a hlavu Ruska pozval do Budapešti na mírová jednání s ukrajinským a francouzským prezidentem Volodymyrem Zelenským a Emmanuelem Macronem a s německým kancléřem Olafem Scholzem.

Podle serveru Hungary Today Orbán tento týden novinářům řekl, že "tuto válku začalo Rusko napadením Ukrajiny", což označil za agresi. Dodal, že Maďarsko v tomto sdílí postoj EU. Vyzval také k nezávislému vyšetřování zvěrstev na Ukrajině a řekl, že civilisté musí být chránění a násilí vůči nim musí být jasně odsouzeno, řekl dnes Orbánův mluvčí.

Orbán minulou neděli opět vyhrál parlamentní volby a poté mimo jiné uvedl, že chce posílit partnerství s Polskem a ukončit rozpory ohledně ruské invaze na Ukrajinu.