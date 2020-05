Orbán zneužívá nouzový stav, tvrdí europoslanci. Chtějí zajistit vládu práva

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová prohlásila, že Brusel bude velmi bedlivě sledovat, zda se vláda v Maďarsku vzdá mimořádných pravomocí, až pomine nouzová situace kvůli koronaviru.

Maďarský parlament koncem března schválil zákon, který dává vládě v době časově neomezeného nouzového stavu možnost vládnout pomocí dekretů. Zároveň stanovuje až pětileté tresty vězení za šíření nepravdivých informací, který umožňuje postihovat i novináře kritické k vládě. Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová v dubnu pohrozila Budapešti, že pokud Brusel zjistí porušení unijního práva, zahájí s Maďarskem řízení.

Podle řady europoslanců by však měla být komise i členské státy v přístupu k Maďarsku daleko ostřejší.

"Kde jste byli, když byla demokracie v Maďarsku zavřena do karantény? Je čas jednat," prohlásil dnes poslanec nejsilnějšího europarlamentního klubu lidovců Christophe Hansen. Právě do lidovecké frakce patří poslanci Orbánovy strany Fidesz, která má kvůli obavám části Evropské lidové strany o osud právního státu v Maďarsku dočasně pozastavené členství. Někteří kolegové z dalších frakcí dnes vyzývali lidovce, aby Orbánovy poslance vyloučili ze svého klubu. Kvůli obavě ze ztráty 13 hlasů v parlamentu, v němž je obtížnější získat většinovou shodu než v minulých volebních obdobích, to však lidovci přes sílící hlasy ze svých řad dosud neučinili.

Poslanci druhé a třetí nejpočetnější skupiny socialistů a liberálů dnes volali po tom, aby EK co nejdříve přestala Maďarsku vyplácet peníze z unijních fondů.

"Tato vláda by neměla dostávat už ani cent z EU, ani dnes, ani v budoucnu, dokud nebude respektovat hodnoty EU," prohlásila liberální europoslankyně Ramona Strugariuová.

EU s Maďarskem už více než rok vede na bezprecedentní návrh europarlamentu řízení kvůli nerespektování společných hodnot podle sedmého článku unijní smlouvy. Orbánova vláda odmítá, že by nějak pochybila, a její zástupci to svým kolegům z dalších unijních zemí opakují při každém slyšení, které postup podle článku sedm předpokládá.

Europoslanci zvali Orbána i na dnešní zasedání, premiér však na výzvu nereagoval. Ministryni spravedlnosti Judit Vargovou, která vystoupit chtěla, parlament nepřijal s tím, že na jeho plénu vystupují pouze političtí vůdci států.