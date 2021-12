Papež František dnes odpoledne zahájí návštěvu Kypru

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Papež František dnes odpoledne přicestuje na Kypr, a zahájí tak návštěvu tohoto ostrova, odkud bude koncem týdne pokračovat do Řecka. Hlavními tématy cesty bude migrace a dialog s jihovýchodními pravoslavnými církvemi. Pontifex už dříve cestu označil za pouť do oblastí, kde se zrodily bratrství, evropské kořeny a humanita. Návštěva skončí v pondělí dopoledne, kdy se papež vrátí z Atén do Říma.