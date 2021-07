Papež František se při středoevropské cestě setká s Orbánem i Čaputovou

Média už dříve spekulovala, že hlava katolické církve o setkání s maďarskými představiteli nestojí.

Papež s Orbánem a s Áderem stráví zhruba půl hodiny bezprostředně po příjezdu do Budapešti, následně se setká s křesťanskými i židovskými zástupci. Vatikán už dříve oznámil, že se papež do Maďarska vydá, aby odsloužil závěrečnou mši Mezinárodního eucharistického kongresu, který se v Budapešti uskuteční od 5. do 12. září. Pak hned odletí do Bratislavy.

Zatímco v Maďarsku papež stráví zhruba sedm hodin, na Slovensku se zdrží necelé čtyři dny. Kromě prezidentky a dalších politických představitelů se setká i se zástupci katolíků i židovské komunity a navštíví Bratislavu, Prešov a Košice, kde je na programu setkání s příslušníky romské menšiny a mladými lidmi. Na významném poutním místě Šaštín nedaleko českých a rakouských hranic odslouží mši.

Návštěva Maďarska a Slovenska bude papežovou první zahraničních cestou po nedávné operaci, při níž mu lékaři odebrali část tlustého střeva.

Agentura AP upozornila, že čtyřiaosmdesátiletý pontifex při poslední zahraniční cestě do Iráku přiznal, že při nabitém programu pociťuje svůj vysoký věk. Dnes zveřejněný itinerář přitom žádné známky oddychového programu nevykazuje, naopak zahrnuje setkání s politickými, romskými i židovskými představiteli, která jsou nad rámec běžné papežské návštěvy.