Policie v Itálii zatkla tři převaděče. Vmísili se na loď mezi uprchlíky

Zadržení muži ve věku 21 až 25 let pocházeli ze Súdánu, Somálska a Senegalu. Od běženců vybírali značené sumy za to, že je dopraví do Itálie, uvedla policie. Podle ní vydávali životy uprchlíků v nebezpečí a zacházeli s nimi nelidským způsobem.

Plavidlo Alan Kurdi německé neziskové organizace Sea-Eye pomohlo minulý týden uprchlíkům u libyjských břehů, v úterý s nimi dorazilo do Itálie. Migranty si rozdělí Řím, Paříž, Berlín, Lisabon a Dublin. Francie a Německo jich přijmou 60, pět dalších se vydá do Portugalska a další do Irska.

V Itálii stále platí přísné protiimigrační zákony přijaté za bývalého ministra vnitra Mattea Salviniho. Mimo jiné zakazují záchranným lodím neziskových organizací kotvit v italských přístavech a za porušení hrozí vysoké pokuty i vězení. K zakotvení Alan Kurdi dalo ministerstvo vnitra souhlas, až když se Itálie dohodla s dalšími unijními zeměmi na rozdělení uprchlíků.