Polská policie vyšetřuje podezřelý úhyn koz na ostrově na Visle

Uhynulých koz si v neděli odpoledne všiml jistý člověk, který šel v okolí ostrova na procházku. Ochránci zvířat informovali městskou policii, že na místě je 12 kozích koster a že žijící zvířata jsou ve špatném stavu.

Kozy obývaly ostrov v rámci ekologického projektu varšavské radnice, které je pronajal jistý chovatel. Jde o muže původem z Dagestánu, který v Polsku žije přes deset let. O kozy se na ostrově staral jiný muž, údajně bezdomovec, podle kterého zvířata v určitém okamžiku začala být nemocná a hynout. Podle televize TVN Warszawa mršiny nejdříve házel do Visly, pak je zakopával do písku na ostrově v severní části polského hlavního města. Majitel koz úřady o problémech se zvířaty neinformoval, stěžoval si jen na to, že na ně útočí velcí psi. Podle mluvčí radnice Ewy Rogalové úředníci při kontrole začátkem srpna nezjistili žádné problémy. Dnes úřad v tiskovém prohlášení popřel, že uhynulá zvířata skončila v řece a písku.

Policie dnes majitele koz obvinila z týrání zvířat, za což mu hrozí tři roky vězení. Muž se k činu nepřiznal a odmítl vypovídat.