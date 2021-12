Polsko eviduje první případ omikronu, začalo očkovat děti od pěti let

"Počet dětí, pro které jsme vydali doporučení (na očkování), přesahuje 2,5 milionu," poznamenal Niedzielski, který zároveň hájil bezpečnost očkování proti covidu-19 u této věkové skupiny. "U dětí se prakticky nevyskytují žádné nežádoucí reakce po očkování," citoval ho server TVN 24.

Dávka pro děti bude třikrát nižší než u dospělých, poznamenala agentura PAP. Malí Poláci ve věku od pěti do 11 let mají dostat dvě dávky preparátu s doporučeným intervalem nejméně 21 dní. U dětí se sníženou imunitou doporučují polské úřady ještě třetí posilující dávku.

V zemi se 38 miliony obyvatel zdravotníci vyočkovali dosud téměř 45 milionů dávek vakcín, přičemž necelých 21 milionů Poláků je očkováno plně. Přes pět milionů lidí obdrželo už i posilující dávku, poznamenal PAP.

Země dnes rovněž oznámila výskyt prvního případu nákazy novou variantou omikron. Úřady ji detekovaly v jihopolských Katovicích, píše agentura Reuters s odvoláním na náměstka ministra zdravotnictví Waldemara Krasku.

Kromě toho resort zdravotnictví oznámil 22.097 nově potvrzených případů koronavirové nákazy za den a 592 úmrtí v souvislosti s covidem-19. O den dříve to bylo 24.266 nově infikovaných a 669 zemřelých, což byl nejvyšší denní nárůst úmrtí od 22. dubna. Od začátku pandemie se v Polsku koronavirem nakazilo přes 3,9 milionu lidí, zemřelo 90.306 z nich.

Polsko se v poslední době potýká s vysokými denními přírůstky nakažených, což úřady přimělo ke zpřísnění protikoronavirových opatření. Například restaurace, hotely, kina, divadla nebo kostely mohou být od středy obsazené jen ze 30 procent místo 50 procent. Do těchto limitů se ovšem nepočítají lidé, kteří jsou naočkovaní proti covidu-19. Zavřít musely diskotéky a kluby. Vozidla veřejné dopravy smějí být obsazená do 75 procent kapacity. Školy od pondělka do 9. ledna přecházejí na distanční výuku.