Polsko podle Dudy nápor na hranicích zvládne. Bělorusko prý vede hybridní válku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Polsko má podle prezidenta Andrzeje Dudy sílu ochránit hranici s Běloruskem, kde čelí náporu běženců. Případný úspěch běloruského režimu, který organizuje migraci, by byl fatální pro celou Evropskou unii, řekl Duda v Bratislavě po schůzce se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Uvítal by uvalení sankcí na aerolinky, které do Běloruska přepravují migranty.