Polsko prodlouží restrikce, otevře ale obchody v centrech

Klasická výuka ve třídách bude nadále povolena pro žáky prvních až třetích tříd. Naproti tomu starší děti se jako doposud musejí dál učit na dálku prostřednictvím internetu.

V polovině ledna polská vláda prodloužila všechny restrikce do konce měsíce a nyní jich bude většina platit dál do poloviny února. Uzavřené zůstanou hotely, skiareály, tělocvičny, fitness kluby a aquaparky. Ke kulturním zařízením, jež návštěvníky nebudou moci dál přivítat, patří divadla a kina. To samé platí pro diskotéky a noční kluby.

Prodej pokračuje v obchodech s potravinami, v knihkupectvích a lékárnách. Otevřené mohou být i velké samostatně stojící prodejny nábytku. Restaurace smějí poskytovat služby jen při prodeji jídla s sebou anebo na donášku.

Nadále je povinné nošení roušek či respirátorů na všech veřejných místech. Podle výčtu agentury PAP se to týká ulic, dopravních prostředků, obchodů i kostelů. Dál jsou zakázané svatby a pohřební hostiny.

Podle údajů zveřejněných dnes ministerstvem zdravotnictví se v Polsku celkový počet případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2 těsně přiblížil k půldruhému milionu. Pacientů s nemocí covid-19 v zemi s 38 miliony obyvatel doposud zemřelo přes 36.400.