Polský parlament zamítl návrh zákona na celkový zákaz potratů

Pro zamítnutí zákona hned v prvním čtení v Sejmu hlasovalo 361 zákonodárců, proti jich bylo 48 a 12 se zdrželo. Nejsilnější parlamentní strana, vládnoucí Právo a spravedlnost (PiS), návrh předem odmítla s tím, že je extrémní a kontraproduktivní.

V Polsku už nyní platí přísná omezení potratů. Těhotenství lze legálně ukončit jedině tehdy, když je důsledkem znásilnění či incestu nebo když ohrožuje život matky. Proti dalšímu možnému zpřísnění stávajících zákazů se ve Varšavě i v dalších městech konaly protesty.

Poslanci se návrhem na úplný zákaz potratů zabývali na podnět občanské iniciativy, kterou podpisem podpořilo 130.000 lidí. Stojí za ní Mariusz Dzieržawski, protipotratový aktivista, zakladatel Nadace Pro - právo na život.

Podle návrhu změny trestního zákoníku by za potrat hrozily až doživotní tresty ženám, lékařům a "potratové lobby". Podle jednoho z paragrafů by mohl být trestný i spontánní potrat, pokud by vyšetřovatelé došli k závěru, že těhotná "se nechovala tak opatrně, jak by to odpovídalo ženě v jejím stavu".