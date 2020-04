Polští hasiči vyjeli k tisícovce požárů, dále hoří i Biebrzanský národní park

Za uplynulý den hasiči vyjeli k téměř 2200 událostem, z nichž 981 byly požáry. Sedm lidí bylo zraněno, při požárech rodinných domů v Podkarpatském a Mazovském vojvodství zemřeli dva lidé.

Za požáry stojí dlouhodobé sucho i špatné povětrnostní podmínky. Pokud budou stejné podmínky včetně silného větru přetrvávat i v následujících dnech, lesníci zváží zákaz vstupu do lesů, uvedl polský Výzkumný institut lesnictví (IBL). Nejvyšší stupeň rizika lesních požárů dnes neplatí pouze v částech Pomořanského a Západo-Pomořanského vojvodství na severu Polska, kde je však vyhlášen druhý stupeň rizika.

S rozsáhlým požárem vyschlých mokřadů v Biebrzanském národním parku bojovalo přes 350 profesionálních a dobrovolných hasičů a vojáci, helikoptérami přispěla pohraniční i státní policie.

Marshlands in the #Biebrzański National Park, north-east #Poland, are #burning. The park is the largest natural protected area in the country. More: https://t.co/wPjtA7uuWl pic.twitter.com/tP08IdScFN