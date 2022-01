Posilující dávky by mohly snížit počet hospitalizací v Evropě o stovky tisíc

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dosud podané posilující dávky vakcíny proti covidu-19 by mohly snížit počet budoucích hospitalizací v Evropě o 500.000 až 800.000. Pokračování programu očkování třetími dávkami by pak mohlo zamezit dalším až 500.000 hospitalizací. Uvedlo to dnes Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).