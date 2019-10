Podle mluvčího Charlieho Yaxleye je letošek už šestým rokem v řadě, kdy se ve Středozemním moři při cestě do Evropy utopilo více než 1000 lidí.

"UNHCR naléhavě vyzývá k navýšení kapacity pátracích a záchranných misí, včetně znovuzavedení záchranných operací prováděných plavidly zemí EU, a k tomu, aby při záchraně životů na moři byla uznána klíčová role lodí neziskových organizací," uvedl Yaxley v prohlášení.

"Věci se musejí změnit. Musíme dělat víc. Prioritou musí být záchrana životů," napsal na twitteru.

