V Paříži nejezdí osm linek metra ze 14, ochromena je i vlaková doprava po celé zemi. Odbory dávají opakovaně najevo, že pokud vláda ohledně svého záměru neustoupí, stávky neskončí ani o Vánocích. Státní železniční společnost SNCF ujišťuje, že má na svátky plán, jak dopravu zajistit. Kolik spojů bude v provozu, se však lidé dozvědí až po příslušném oznámení odborů 24 hodin předem.

zdroj: YouTube

Prezident Emmanuel Macron chce zjednodušit současný důchodový systém, který je podle něj nespravedlivý, neefektivní a příliš komplikovaný. Nyní obsahuje 42 různých důchodových plánů. Zákonnou hranicí pro odchod do penze má zůstat 62 let. Prostřednictvím bonusů a slev chce ale vláda motivovat lidi k odchodu na odpočinek až v 64 letech. Příslušníci některých profesí by po reformě přišli o výhody, hlavně o předčasný odchod do důchodu.

Premiér Édouard Philippe začne dnes odpoledne postupně přijímat zástupce odborů. V úterý uvedl, že vláda je pevně rozhodnutá penzijní reformu zavést. Odhodlání prosadit změny dnes vyjádřil také Macron. V prohlášení, které zveřejnil Elysejský palác, ale dodal, že během dialogu s odbory je ochoten přistoupit na "zlepšení" vládního návrhu.