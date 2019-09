Půjdou Britové k urnám? Johnson podle spekulací vypíše volby

"Zdroje z vlády mi sdělily, že (kabinet) nechce čekat na porážku, kterou mu uštědří (protivládní) rebelové," napsal na twitteru vládní zpravodaj FT. Proto by podle něj mohla vláda už nyní stanovit, že ve čtvrtek se uskuteční hlasování o předčasných volbách, a Johnson by počkal, jak na to v úterý a ve středu zareagují poslanci.

Bitva mezi vládou a odpůrci brexitu bez dohody v parlamentu, k nimž patří i zhruba 20 konzervativních poslanců, má vypuknout právě v úterý, kdy končí parlamentní letní přestávka. Podrobnosti plánu nově vzniklé koalice nejsou známé, opoziční Labouristická strana slíbila, že je zveřejní v úterý. Podle britských médií je nejpravděpodobnější, že se opozice pokusí návrh zákona proti brexitu bez dohody protlačit na středeční program parlamentu.

Reportér bulvárního deníku The Sun píše, že Johnson chce předčasné volby vypsat ještě před termínem brexitu 31. října, pokud se Dolní sněmovna tento týden vysloví proti jeho brexitovým plánům, tedy pokud podpoří návrh zákona proti brexitu bez dohody. Volby by se podle zdroje The Sun měly konat před unijním summitem 17. října.

Pokud by se Johnson rozhodl vypsat předčasné volby, parlament by se musel rozpustit 25 pracovních dní před jejich konáním. Kdyby se hlasování mělo uskutečnit ještě před 31. říjnem, má Johnson vzhledem k časové tísni jen omezené manévrovací pole. Britové by se nejspíš vydali k volebním urnám ve čtvrtek, jak je tomu podle serveru televize ITV od každých parlamentních voleb od roku 1935. Rozpuštění Dolní sněmovny by v podobě vládního usnesení musely schválit dvě třetiny všech poslanců. Hlasování musí předcházet debata.

Britští poslanci, kteří se tento týden chtějí pokusit legislativní cestou zabránit brexitu bez dohody, budou ve svém návrhu zákona požadovat, aby byl odchod země z EU odložen o tři měsíce do 31. ledna. Píše o tom zpravodajka BBC na twitteru. Podle ní to má platit v případě, že Dolní sněmovna neschválí případnou novou brexitovou dohodu, nebo pokud by se poslanci do 19. října vyslovili pro brexit bez dohody. Odpůrci brexitu bez dohody mají v Dolní sněmovně jen mírnou většinu.

Někteří prounijní poslanci se ale podle televize ITV obávají, že Johnson vypíše předčasné volby před 31. říjnem a pak je posune za tento termín.