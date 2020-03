Rakousko kvůli koronaviru zakáže Italům vstup do země, zavřou se univerzity

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Kvůli šíření nového typu koronaviru Rakousko zakáže italským občanům vstup do země. Výjimku dostanou jen ti, kteří předloží lékařské potvrzení o bezinfekčnosti. Na dnešní tiskové konferenci to oznámil rakouský kancléř Sebastian Kurz. Úřady podle něj také zorganizují návrat Rakušanů z Itálie do vlasti. Tyto osoby ale budou muset následně do dvoutýdenní karantény.