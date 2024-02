Bývalý rakouský kancléř Sebastian Kurz byl odsouzen

Rozhodl o tom soud ve Vídni, který udělil někdejšímu lidoveckému politikovi podmíněný trest osmi měsíců vězení. Tento verdikt, oznámený rakouskými médii, přichází poté, co Kurz tvrdil, že do jmenování, které spadalo do pravomoci ministerstva financí, přímo nezasahoval.

Obžaloba tvrdila, že Kurz zamlžoval svou úlohu při jmenování dozorčí rady státní společnosti ÖBAG a také předsedy představenstva společnosti Thomase Schmida. Před parlamentem v roce 2020 tvrdil, že do jmenování nepřímo nezasahoval. Soud však dospěl k závěru, že tato tvrzení nebyla pravdivá.

Hlavním svědkem obžaloby byl bývalý Kurzův důvěrník Schmid, který začal spolupracovat s justice. Schmid poskytl důkazy, například zprávy, které si s Kurzem vyměňoval ohledně situace v ÖBAGu. Kurzova obhajoba argumentovala, že Schmid není důvěryhodný svědek, ale soudce Michael Radasztics tuto argumentaci odmítl.

Soud nakonec shledal Kurze vinným z manipulace s jmenováním dozorčí rady, ale zprostil ho obžaloby ve vztahu k jmenování samotného Schmida do vedení státní firmy. Kurzovi byl uložen podmíněný trest vězení na osm měsíců, s tříletou zkušební lhůtou. Kurzovo právní zastoupení již oznámilo, že se proti tomuto verdiktu odvolá.