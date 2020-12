Rakousko zahájilo hromadné testování na covid, ve Vídni se tvoří dlouhé fronty

Ve Vídni a tyrolské metropoli Innsbrucku se podle stanice ORF od časného rána tvoří před testovacími středisky dlouhé fronty. V hlavním městě se mohou lidé nechat otestovat až do 13. prosince, a to na třech místech. Kapacita je až 150.000 testů denně. Vídeň má téměř dva miliony obyvatel. Ve dvou západních spolkových zemích potrvá testování jen do neděle.

Příští týden by se mělo hromadně testovat také v dalších šesti rakouských spolkových zemích. Testování je dobrovolné. Vláda kancléře Sebastiana Kurze ale doufá, že se nechá před Vánoci otestovat co nejvíce lidí. Kromě plošného testování v jednotlivých zemích se budou moci od soboty nechat zvlášť otestovat rakouští učitelé a v pondělí i policisté.

Některé spolkové země hodlají nejprve nasadit antigenní testy. Lidé, kterým tento test vyjde pozitivně, budou následně pozváni ještě na kontrolní PCR test, který je dražší, ale spolehlivější než test antigenní.

Cílem akce, při které pomáhá i armáda, je odhalit především ty nakažené, kteří nevykazují žádné příznaky. Vláda nestanovila, kolik lidí by chtěla otestovat. Podle odbornice Niki Popperové by ale bylo úspěchem, kdyby si testy nechalo udělat šest z téměř devíti milionů obyvatel Rakouska.

Rakousko se inspirovalo na Slovensku, které plošně testovalo o dvou víkendech na přelomu října a listopadu. Test měli absolvovat všichni obyvatelé země mezi deseti a 65 lety. O prvním víkendu se zapojily dvě třetiny z téměř 5,5 milionu Slováků, během druhého se testovalo již jen v okresech, kde byla nákaza více rozšířená. Celkem se odhalilo asi 51.500 nakažených.

Slovákům, kteří se nenechali dobrovolně otestovat a nemohli tak předložit negativní výsledek testu, hrozila určitá omezení pohybu. V Rakousku žádné podobné opatření nechystají.

V Rakousku od 17. listopadu platí přísná plošná uzávěra, která skončí v neděli. V pondělí se otevřou školy, obchody, muzea či provozovny služeb. Restaurace a hotely budou zavřené až do 6. ledna. Lyžovat se bude moci už od 24. prosince. Od 19. prosince do 10. ledna ale budou muset všichni lidé přijíždějící z rizikových oblastí v zahraničí na deset dní do karantény. Možnost vyjet na svah tak budou mít prakticky jen lidé z bezprostředního okolí horských center.