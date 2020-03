Rakousko zavře obchody, dvě alpské obce do karantény. Celá rumunská vláda je v izolaci

Úřady v Rakousku zároveň nařídily dvoutýdenní karanténu pro alpské údolí Paznauntal v Tyrolsku, kde leží turistická a lyžařská střediska jako Ischgl nebo Galtür, uzavřené je i přední lyžařské středisko Sankt Anton am Arlberg. Obě místa jsou nákazou silně zasažená, informuje Kurier.at.

"Jsme nuceni zastavit letecké spojení se Španělskem, Francií a Švýcarskem, protože koronavirus se tam šíří velmi rychle. Budou zavedeny kontroly na hranici se Švýcarskem, jak se to už děje s Itálií," uvedl Kurz na twitteru.

Es wird eine Isolation des Paznauntals (Gemeinden Ischgl, Galtür, Kappl und See) & der Gemeinde St. Anton am Arlberg geben, dies gilt für 14 Tage. Österreichische Gäste & Mitarbeiter müssen bleiben. Ich versichere allen Menschen vor Ort, dass ihre Versorgung sichergestellt ist. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) March 13, 2020

Otevřené zůstávají kromě obchodů s potravinami, lékáren, drogerií, banka pošt například také trafiky a kiosky s tiskem, čerpací stanice nebo i obchody s potravou pro zvířata.

Zavírací hodina 15:00 se nevztahuje na subjekty, které poskytují pouze ubytování, a na donáškové služby. Naopak zavřít musí odpoledne mimo jiné i hotelové restaurace. Výjimku nemají ani kavárny, cukrárny, bary, diskotéky a noční kluby.

Příští týden nebude možné pořádat akce s více než 100 účastníky v uzavřených místnostech a s více než 800 lidmi pod širým nebem. Zrušily se mnohé koncerty, zavřela i většina muzeí a přerušena byla fotbalová liga.

Nejpozději od pondělí se přestane přednášet i na univerzitách a vysokých školách. Od příští středy se v Rakousku rovněž ruší výuka na školách, doma zůstanou i děti, které navštěvují školky.

"Rakousko přejde nikoli natrvalo, ale na určitý čas, na minimální provoz," řekl Kurz. "Jako Rakouská republika jsme jeden tým. Jeden tým, v němž každý musí přispět svým dílem - právě v této náročné situaci," dodal.

Turisté ze zahraničí, kteří jsou momentálně v oblasti Paznauntal, mají urychleně odjet a po návratu do vlasti strávit dva týdny v izolaci. Kurz lidi žijící v uzavřených oblastech ujistil, že o jejich zásobování bude dobře postaráno. V oblasti leží hojně navštěvovaná turistická a lyžařská střediska jako Ischgl nebo Galtür.

Rakousko k dnešnímu dni eviduje 432 případů nákazy koronavirem, jeden člověk nemoci COVID-19 podlehl a devět se uzdravilo. Otestováno bylo v alpské republice 6600 lidí. S 141 potvrzenými případy koronovairu je nejpostiženější spolková země Tyrolsko.

Do karantény z preventivních důvodů se kvůli novému koronaviru rozhodla jít celá rumunská vláda. Oznámil to dnes dle agentury Reuters premiér v demisi Ludovic Orban. Důvodem tohoto kroku je to, že členové kabinetu přišli do kontaktu se senátorem, u něhož se následně potvrdila infekce, informovala média.

Orban, který je předsedou Národní liberální strany (PNL), novinářům sdělil, že dotyčný senátor se v pondělí - předtím, než u něj testy potvrdily infekci - zúčastnil setkání funkcionářů strany. Kvůli tomu jde celá sedmnáctičlenná vláda a také senátoři PNL do karantény a všichni podstoupí testy na koronavirus.

"Všichni členové vlády budou plnit své povinnosti a podniknou všechny kroky v boji proti koronaviru bez ohledu na to, zda se u nich virus potvrdí, či nikoli," prohlásil Orban. Zároveň podle agentury Reuters vyzval novináře, kteří byli na jeho tiskových konferencích, aby si také nechali udělat testy.

V Rumunsku je zatím potvrzeno 70 případů nákazy koronavirrem, který se koncem loňského roku začal šířit z čínského města Wu-chanu. Zatím nikdo v této balkánské zemi na tuto infekci nezemřel.