Rakovina bude podle odhadů do roku 2035 nejčastější příčinou úmrtí v EU

— Autor: ČTK

Rakovina bude podle odhadů do roku 2035 nejčastější příčinou úmrtí v EU. V ČR je v současnosti celkově druhá po nemocích srdce a cév, u lidí do 65 let první. Zkušenost s rakovinou má v tuzemsku 700.000 obyvatel.