Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis v souvislosti s opět narůstajícím počtem migrantů, kteří se do Řecka dostávají ilegálně ze sousedního Turecka, dnes oznámil posílení pohraniční stráže. Pozemní hranici s Tureckem má podle agentury Reuters pomoci střežit dalších 400 pohraničníků a ostrovy v Egejském moři dalších 800.

"Vítaní jsou v Řecku jen ti, které vybereme. Ty, kteří vítaní nejsou, pošleme zpátky," prohlásil v parlamentu Mitsotakis. "Trvale zavřeme dveře pašerákům lidí a těm, kdo chtějí (do Řecka) přijít, ačkoli nemají nárok na udělení azylu," dodal.

Pobřežní stráž podle Kathimerini při deseti uvedených záchranných operacích také zadržela tři osoby podezřelé z pašování lidí. Zachránění migranti budou přepraveni do různých přijímacích center v řeckém vnitrozemí. Zařízení na ostrovech v Egejském moři jsou totiž beznadějně přeplněná, dodal list.

Jen během dneška řecké úřady počítají s přesunem přibližně stovky běženců z ostrovů do zařízení v pevninské části země. Předpokládá se, že do konce letošního roku bude do center ve vnitrozemí přesunuto celkem na 20.000 migrantů.

Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) přišlo do Řecka v letošním roce téměř 60.000 lidí. Většina migrantů připlula přes Egejské moře z Turecka. V táborech na řeckých ostrovech podle agentury Reuters přebývá v naprosto nevyhovujících podmínkách 37.000 migrantů a počet těch, kteří míří do Řecka, letos roste.