Řecko chce zrušit karanténu pro turisty, možná i pro české

Kdy se země pro turisty otevře, zatím není úplně jasné. Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis ve čtvrtek řekl, že vláda zatím vychází z toho, že se pro zahraniční návštěvníky otevře 1. července. Od 25. května se restrikce uvolní pro řecké občany, kteří budou smět cestovat za rekreací na ostrovy, zároveň se od začátku června otevřou hotely a další ubytovací zařízení.

"Turistika s karanténou nemůže fungovat," řekl vládní mluvčí Stelios Petsas televizní stanici Mega.

Atény přivítaly výzvu Evropské komise, aby se omezení na hranicích začala uvolňovat přinejmenším mezi těmi zeměmi, kde panuje ohledně šíření koronaviru příznivá situace. O zrušení karantény nyní podle DPA Řecko jedná také s Kyprem, Bulharskem či Izraelem.

Turistika v Řecku loni vykázala nový rekord co do tržeb i počtu návštěvníků. Zemi navštívilo 30,12 milionu lidí, což jí vyneslo přes 16 miliard eur (410 miliard Kč). Z České republiky jezdí v posledních letech do Řecka podle portálu Czech Travel Press v průměru 300.000 až 350.000 turistů ročně.