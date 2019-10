Řecko stěhuje uprchlíky: Do Atén dorazila další skupina migrantů z ostrova Lesbos

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do aténského přístavu Pireus dnes ráno dorazila další skupina migrantů z přeplněného tábora Moria na ostrově Lesbos, kde v neděli při požáru zemřela žena. Informovala o tom stanice ERT. Na palubě trajektu s migranty bylo 215 lidí, zejména rodiny s dětmi a osoby se zdravotními problémy. Řecká vláda v pondělí rozhodla, že z ostrova Lesbos převeze do konce října do pevninského Řecka nejméně 3000 lidí.