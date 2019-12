Řecko vydá do Francie Rusa, který údajně kšeftoval s bitcoiny

Bývalý provozovatel směnárenské platformy BTC-e byl zatčen na základě amerického zatykače loni v červenci na poloostrově Chalkidiki, kde byl na dovolené. Řecký nejvyšší soud letos v září schválil jeho vydání. Konečné rozhodnutí ohledně cílové země však připadá šéfovi justice.

"Ministr spravedlnosti Konstantinos Tsiaras rozhodl, že 40letý Vinnik bude nakonec vydán do Francie," citoval Reuters svůj justiční zdroj. Rozhodnutí ministra rovněž stanoví, že až soudní řízení ve Francii skončí, má být Vinnik vydán do USA a nakonec do Ruska.

Vinnik kvůli dnešnímu rozhodnutí zahájil další hladovku a ministrův výnos označil za nespravedlivý a za "rozsudek smrti". Již dříve uvedl, že souhlasí s vydáním do Ruska, kde čelí lehčím obviněním ze zpronevěry asi 10.000 eur (254.000 korun). Rus stále pobývá v nemocnici v Aténách, kde se léčí z důsledků své poslední hladovky z konce loňského roku, která trvala 88 dní.

Vinnik je jedním ze sedmi Rusů, kteří byli letos po celém světě zatčeni na základě amerických zatykačů. Moskva ostře protestuje proti zadržování svých občanů v cizině a jejich vydávání americké justici, což označuje za organizovaný únos.