Řečtí představitelé tvrdí, že migranti z Morie zůstanou na Lesbu

Zvláštní tajemník pro žadatele o azyl Manos Logotchetis se obává, že by mohli obyvatelé dalších uprchlických táborů a center napodobit migranty z Morie, kteří úmyslně založili požáry. "Jiné řešení by učinilo přítrž dosavadním snahám o kontrolu nad náporem lidí a uvolnění tlaku na ostrovy. Taktiku migrantů z Morie by mohli použít lidé v dalších zařízeních na řeckých ostrovech," sdělil Logotchetis.

Podle řeckých představitelů se pro 12.000 lidí, kteří přišli minulý týden při vypálení Morie o střechu nad hlavou, postaví provizorní tábor. Do něho se mají přednostně přesunout rodiny s dětmi. Média v neděli informovala, že do nového zařízení zřízeného na místě armádní střelnice Kara Tepe se začali přesouvat první obyvatelé zničené Morie.

Vláda se kromě toho chystá zřídit na ostrově nové přijímací centrum, do něhož nebudou moci migranti volně proudit nebo ho opouštět, čímž se má posílit pocit bezpečí obyvatel Lesbu.

Od začátku letošního roku do srpna se však několik tisíc migrantů, kterým bylo přiznáno právo na ochranu, z Morie na řeckou pevninu přemístilo, připomíná Ekathimerini. Tímto způsobem se počet lidí v táboře snížil z více než 19.000 v únoru na přibližně 12.700 na konci srpna. Situaci také napomohlo, že z Turecka na řecké ostrovy letos od začátku roku do srpna přicestovalo méně než 1000 migrantů, zatímco loni to ve stejném období bylo více než 15.800 osob.

Tábor Moria byl přesto po dlouhá léta kritizován kvůli neutěšeným podmínkám. Kapacita zařízení, které bylo určeno pro nanejvýš 2750 osob, byla několikanásobně překročená.