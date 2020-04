Roušky jsou ožehavé téma i ve Francii. Vláda přišla s novým návrhem, sklízí kritiku

Nošení roušek na veřejnosti je v tuto chvíli ve Francii jen doporučené. Místní úřady však čelí časté kritice, že jsou jejich výzvy v tomto ohledu nejednoznačné.

"Stát pomůže zajistit roušky pro veřejnost co nejdříve to půjde prostřednictvím nejvhodnějších distribučních kanálů," řekla podle Reuters náměstkyně. Francie má nyní k dispozici 10 milionů látkových roušek týdně a do konce dubna by se tato kapacita měla navýšit na 25 milionů kusů.

Jednorázové roušky jsou v zemi pro veřejnost nedostupné už od února a jejich distribuci kontroluje stát. Vyhrazeny jsou jen pro zdravotnické pracovníky ve stanoveném množství.

Látkové roušky si nyní mohou kupovat jen soukromé společnosti a místní samosprávy. Ještě před plánovaným zrušením omezení pohybu obyvatel, k němuž by mělo dojít 11. května, by však vláda chtěla uvolnit prodej látkových roušek i pro veřejnost. Dostupné by měly být v lékárnách, supermarketech, trafikách či na internetu za cenu dvou až pěti eur (55 až 137 korun). Úřady přitom po výrobcích vyžadují pouze splnění dané ochranné normy, nestanovují však jaký mají mít roušky střih či z jaké mají být látky.

Vláda čelí kritice zdravotnických expertů a opozice za to, že podle ní často mění postoj ohledně toho, zda, kdy a kde by měli občané roušky nosit. Prezident Emmanuel Macron ve čtvrtek řekl, že nošení roušek je jen doporučené, ale že pravděpodobně bude povinné ve veřejné dopravě po ukončení karantény.

Národní lékařská akademie ve středu uvedla, že by obličejové masky, klidně i podomácku vyrobené, měli nosit všichni Francouzi, jakmile vyjdou z domu. Jedná se podle instituce o jediný způsob, o němž se ví, že snižuje přenos nákazy. Pokud by vláda se zavedením povinného nošení roušek čekala až do 11. května, mohlo by to způsobit tisíce nově nakažených a desítky mrtvých, varovala akademie.

Ministr zdravotnictví Olivier Veran však dnes tento pohled akademie nepodpořil a pouze řekl, že vláda chce připravit Francouze na nošení látkových roušek.

Francie s asi 67 miliony obyvatel je jednou z nejhůře zasažených zemí na světě. Komplikacím spojeným s covid-19 tam podlehlo již 21.889 lidí, přičemž koronavirus se potvrdil u téměř 160.000 pacientů.