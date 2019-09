Čechy zřejmě čeká kvůli brexitu utrpení

Ačkoliv byli občané EU několikrát ubezpečováni, že jejich právo trvalého pobytu zůstane nedotčeno, občanští aktivisté jsou jiného názoru. Ve svém prohlášení pro Euronews totiž shledávají obrovské riziko v případě brexitu bez dohody, který je momentálně na stole. "Vláda si v poslední době počíná velmi podivně a zcela opomíjí dopady na evropské občany žijící ve Velké Británii," varovala Patricia Conellová z The3milion ve svém rozhovoru pro Good Morning Europe.

V reakci na několik zpráv, které v poslední době uváděly, že britská vláda přitvrzuje, bylo potvrzeno, že volný pohybu osob skončí 31. října, kdy Spojené království vystoupí z EU, a tím pádem pro ní přestanou platit i její pravidla. Pokud se takzvaný "no deal brexit" nepodaří zablokovat, lze počítat i s mezinárodní izolací ostrovního království. O sousedním Irsku, které bude odříznuté od EU, nemluvě.

"Falešné zprávy," tvrdí britská vláda

Britské ministerstvo vnitra informovalo, že nebude prodloužená lhůta pro registraci v online systému EU Settlement Scheme pro evropské občany, kteří žádají o trvalý pobyt v zemi. Ti, kteří už ve Spojeném království žijí, se budou muset znovu přihlásit nejpozději do 31. prosince 2020. Podle vlády si už více než milion lidí vyjednal právo trvalého pobytu. Většina občanů EU, tedy více než 2,6 milionů, tak ještě bude muset učinit, pokud bude chtít mít postavení občana EU i po 31. říjnu 2019.

Tiskové oddělení britské vlády rovněž varovalo před falešnými zprávami, podle nichž hrozí, že se občané EU s trvalým pobytem ve Spojeném království dostanou do právního vakuu. Všichni mají stále možnost si vyjednat trvalý pobyt, který jim zaručí stejná práva a povinnosti, jaká měli doposud. Aktivisté nicméně varují před nepřehledností pro zaměstnavatele, banky a zdravotníky, kterým bude činit problém rozlišovat mezi evropskými občany, kteří mají nárok na jejich služby, a kteří ne.

"V reálu to znamená, že se počínaje 1. listopadem budeme setkávat s lidmi, kteří do Británie přicestovali před tímto datem, a kteří se tím pádem budou dožadovat stejných práv, jako mají evropští občané s trvalým pobytem. Pro úřady bude velmi komplikované mezi nimi rozlišovat. Všechno se moc hezky říká, ale hůře realizuje. Teoretické deadline je sice prosinec 2020, ale praktické už 1. listopadu 2019," varovala Patricia Conellová.

Obrovský nával! Úřady nestíhají

Někteří občané EU si na sociálních sítích stěžují na byrokracii a neschopnost britských úřadů vyřizovat obrovský nával žádostí. Vysoká poptávka zpomaluje celý proces podávání online žádosti. Nejvíc poškození jsou Poláci pracující ve Velké Británii. Poukazoval na to Jakub Krupa z Polské tiskové agentury. Jiní Evropané se zase bojí vycestovat z Velké Británie s tím, že jim po případném brexitu bez dohody nebude umožněn návrat. I to britská vláda rozporuje a uvádí, že v případě splnění všech zákonných podmínek jim nic nehrozí.

Podle dohody, kterou s Bruselem vyjednala bývalá britská premiérka Theresa Mayová, a s níž souhlasilo všech 27 členských zemí, by se Spojené království mělo až do prosince 2020 nacházet v takzvaném přechodném období, v němž by pokračovala i dosavadní svoboda pohybu. Nyní je však na Downing Street nový britský premiér Boris Johnson, který požaduje okamžitý brexit, a to klidně i bez dohody. Největší roztržky vyvolává situace na hranicích mezi Irskem a Severním Irskem.