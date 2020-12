Sasko zmírnilo karanténní pravidla pro přeshraniční pendlery, český velvyslanec to uvítal

Český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka přístup Saska oceňuje, spokojená je i šéfka Asociace pendlerů České republiky Zuzana Vintrová. "Za českou stranu vítám saský přístup, který uplatňuje princip osobní odpovědnosti - k vlastnímu zdraví i ke svému okolí," řekl Kafka.

V Německu jsou do povinné karantény posíláni lidé, kteří se setkali s nakaženými. V takovém případě mají nárok na nemocenskou. Pro české pendlery ale karanténa znamená, že nedostávají plat a ani nemocenskou. Z hlediska německých ustanovení, kdy tito pracovníci nejsou v zemi trvale hlášeni k pobytu, jsou totiž považováni zároveň za zdravé pro výplatu nemocenské a za rizikové pro další dojíždění za prací.

Sasko ale nyní postoj změnilo a nově vychází z předpokladů Institutu Roberta Kocha, že uzdravení mají v těle dostatečné množství protilátek proti koronaviru. Pokud tedy pendleři budou bezpříznakoví, nemusí je saské úřady posílat do karantény. Odpovědnost bude v takovém případě přenesena na pendlery, případně na jejich lékaře.

"Hodnotím to velmi dobře," řekla Vintrová. V rozhovoru s ČTK řekla, že o této změně s ministerstvem zahraniční a s českým velvyslancem v Německu jednala. "Pendleři s tím problém opravdu mají. Už jenom tím, že jim to německá strana neproplácí. Během třeba dvou měsíců se navíc mohli dostat i třikrát do karantény," dodala.

Problém ale nadále trvá u Bavorska. "Bavorsko ještě stále tuto záležitost projednává," uvedla Vintrová. Podle Kafky ale existuje naděje, že podobný přístup zvolí i Bavorsko.